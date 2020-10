Barbara D’Urso: la tenera foto con i figli commuove il web

La Regina della televisione italiana Barbara D’Urso ha di nuovo fatto breccia nel cuore dei suoi follower. Vediamo come ha fatto.

Lo scatto d’epoca pubblicato su uno dei social network più in voga del momento dalla conduttrice Barbara D’Urso ha fatto emozionare tutto il web. Proprio così, la tanto amata Barbarella ha tirato fuori dal cassetto una vecchia foto, che raffigura lei insieme ai due figli Giammauro ed Emanuele. Scopriamo insieme che cosa ha scritto e come hanno reagito i suoi fan.

È pioggia di like e commenti per la conduttrice Mediaset più seguita di sempre. Barbara infatti si è lasciata andare ai ricordi, rispolverando una foto di molti anni fa insieme ai due figli ancora piccoli. L’amore e la nostalgia provati dalla madre sono palpabili, e si riversano tutti sulla descrizione che accompagna il dolcissimo scatto.

“L’unico vero amore. Punto!” ha scritto Barbara come didascalia nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Ad accompagnare la scritta ci sono diversi hashtag, come #gliamoridellavita, #persempre, #viamo, e #nostalgia. Proprio così, nostalgia è decisamente una delle parole chiave per descrivere al meglio il post. La conduttrice si lascia infatti andare di fronte ai dolci ricordi.

Lo scatto raffigura una giovanissima mamma Barbara, con i capelli scuri lunghi raccolti in una coda di cavallo ed un maglioncino rosso a collo alto addosso. Con un braccio regge il figlio minore, mentre con l’altro circonda le spalle del più grande. Il sorriso sereno disegnato sul volto della donna, bella come sempre, riuscirebbe a rapire chiunque. Al suo fianco, come scritto nella descrizione, ci sono gli unici suoi veri amori: i due figli.

Barbara D’Urso: i figli Giammauro ed Emanuele

Mamma Barbara ha nelle ultime ore pubblicato un dolce scatto che ritrae lei e i suoi figli piccoli, Giammauro ed Emanuele. I due adesso non sono però più dei bambini. I figli della D’Urso e di Mauro Berardi non fanno parte del mondo dello spettacolo, e sono sempre rimasti lontani dalle telecamere. Il loro volere è sempre stato rispettato, perciò non si conosce molto su di loro. In ogni caso, sono l’orgoglio della conduttrice, che non perde mai occasione di ribadire quanto sia grande e sconfinato l’amore che nutre nei loro confronti.