Automobilista travolge nonna e nipote mentre attraversano

Incidente potenzialmente letale ieri pomeriggio a Milano: un automobilista ha travolto un’anziana che attraversava la strada con il nipotino.

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Milano. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, una donna di 89 anni ed il nipotino di 6 stavano attraversando la strada in viale Corsica all’altezza del civico 7, tra viale Campania e via Terenzio, quando sono stati letteralmente travolti da un’auto che sopraggiungeva. Al momento non è chiaro quale sia stata la dinamica dell’incidente, se l’automobilista fosse distratto o se la donna non si sia accorta dell’auto che sopraggiungeva.

In ogni caso l’urto non è stato molto violento, sebbene sia la donna che il bambino siano caduti per strada. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso ai pedoni investiti ed ha chiamato il 118. I paramedici si sono accertati che la donna ed il piccolo non fossero in pericolo di vita, quindi hanno portato il bimbo in codice verde alla Clinica De Marchi, mentre la nonna del piccolo in codice giallo al Fatebenefratelli.

Automobilista travolge nonna e nipote: s’indaga sulla dinamica del sinistro

Per fortuna, dunque, sembra che nessuno dei due pedoni sia ferito gravemente. L’automobilista non ha riportato nessuna ferita, nemmeno lieve, ed è a disposizione delle autorità per chiarire la dinamica dell’accaduto. Oltre alle ambulanze, infatti, sul luogo del sinistro sono giunte le pattuglie della Polizia Locale per analizzare la scena e effettuare i rilevamenti utili alla ricostruzione della dinamica. Per il momento non è stata data notizia di una possibile ipotesi di reato nei confronti del conducente dell’utilitaria. Le evoluzioni del caso verranno comunicate dalle forze dell’ordine una volta ultimata la fase d’indagine.