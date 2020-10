Verona Genoa Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Verona e Genoa è il posticipo della quarta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si chiude oggi la quarta giornata di Serie A TIM, tornata in questo weekend dopo la sosta per le Nazionali: molte sono state le sorprese inattese come la sconfitta nettissima dell’Atalanta a Napoli o il pareggio esterno della Juventus a Crotone. Stasera la chiusura con la partita tra Verona e Genoa.

Le due squadre vengono da periodi diversi e anche la scorsa stagione hanno affrontato diverse fasi: i padroni di casa allenati da Juric sono stati la squadra rivelazione del campionato, gli ospiti invece hanno attraversato varie vicissitudini e si sono salvati in extremis. Quest’anno sono poi stati la squadra finora maggiormente più colpita dal Coronavirus.

Precedenti di Verona Genoa e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Bentegodi di Verona tra i padroni di casa e il Genoa è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Appena 13 sono stati i precedenti in casa veneta tra queste due squadre, con il bilancio nettamente appannaggio del Verona, che ha vinto sei sfide contro le due degli ospiti e i cinque pareggi. Tornando a tempi ben più recenti, c’è il precedente dello scorso campionato. Vinse due a uno in rimonta la squadra di Juric con gol di Sanabri, Verre e sigillo decisivo di Zaccagni.

Verona e Genoa, le due squadre in campo: le formazioni

Juric e Maran hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Favilli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C.Zapata, Bani; Ghiglione, Badelj, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Pandev, Shomurodov.