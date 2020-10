Uomini e Donne, doppio bacio nello stesso giorno per Davide Donadei

Novità importanti per il tronista Davide Donadei, che è stato al centro di un doppio bacio con le corteggiatrici Chiara e Beatrice

Ancora indiscrezioni decisive per la puntata di Uomini e Donne registrata il 17 ottobre. Davide Donadei ha mostrato fin da subito un doppio interesse per Chiara e Beatrice e così lo stesso tronista è stato protagonista con un doppio bacio nello stesso giorno. In esterna con Beatrice, che gli ha raccontato tanto della sua vita, è scattata la passione con un bacio mentre erano sdraiati. Successivamente dalla passerella Chiara non è scesa dopo aver visto il filmato. Inoltre, è stato svelato anche come il tronista di Uomini e Donne abbia anticipato l’esterna con la stessa ragazza andando perfino a casa sua a prenderla: qui sarebbe scattato un bacio passionale. Uno doppio nella stessa giornata per il tronista.

Uomini e Donne, Davide Donadei tra Chiara e Beatrice

Così Beatrice ha iniziato a scoppiare in lacrime uscendo anche dallo studio: Davide, poi, si arrabbierà anche con Chiara perché non gli è piaciuta la sua reazione al bacio con Beatrice‍. Poi il tronista la raggiungerà con i due che torneranno nuovamente in studio.