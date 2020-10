Tragedia stradale: auto si schianta, Nicolò Minello perde la vita a 22 anni

In un tragico incidente stradale avvenuto nella notte ha perso la vita il 22enne Nicolò Minello. Altri due ragazzi sono feriti gravemente.

Ieri notte, in località Salgareda, in via Pizzocchera, all’altezza del civico 4, una Bmw guidata da un 22enne di Meolo è uscita fuori strada e si è ribaltata per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale. L’urto subito dal veicolo è stato violentissimo, tanto che tutti i passeggeri dell’auto (5 ragazzi) hanno riportato ferite e sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i paramedici, i vigili del fuoco ed una pattuglia della Polizia Stradale.

Leggi anche ->Incidente stradale | Alberto fa un volo di 40 metri con la 500 e muore

Il bilancio del sinistro è stato drammatico: è morto un ragazzo di 22 anni, Nicolò Minello, ed altri due giovani si trovano ricoverati in ospedale in condizioni di salute gravi. Sia la vittima che i due ragazzi adesso in fin di vita si trovavano sui sedili posteriori della vettura e non indossavano la cintura di sicurezza. Proprio la cintura ha salvato la vita al guidatore ed al passeggero che si trovava sul sedile anteriore.

Leggi anche ->Incidente devastante: padre in ospedale apprende della morte di moglie e 3 figli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Morte Nicolò Minello: aperta un’indagine per omicidio stradale

Dopo la morte del giovane Nicolò Minello, la Polizia Stradale di Treviso che si occupa di investigare sul caso ha aperto un fascicolo d’indagine ipotizzando il reato di omicidio stradale ai danni del ragazzo alla guida dell’auto. A tal fine sarà dunque fondamentale accertare le cause che hanno portato allo schianto letale. Qualora, infatti, venisse accertato che l’incidente è stato causato da una guida imprudente e non da un guasto meccanico o a causa del manto stradale, il giovane alla guida dell’auto si troverebbe a doversi difendere in tribunale dall’accusa di omicidio stradale.