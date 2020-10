Terremoto devastante di 7.4 gradi di magnitudo: rischio tsunami in Alaska. Cosa sta succedendo in queste ore.

Alle 22.54 ore italiane c’è stato un fortissimo e devastante terremoto in Alaska. Questo è quanto riportato sul sito dell’Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geologia.

Un terremoto di magnitudo Mwpd 7.4 è avvenuto nella zona: United States [Sea], il

con coordinate geografiche (lat, lon) 54.67, -159.78 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Subito è scattata l’allerta tsunami perché il pericolo è enorme e imminente. La popolazione è stata invitata a prestare grandissima attenzione. Le città principalmente coinvolte sono Sand Point, Cold Bay e Kodiak.

A 7.5 magnitude (upgraded from 7.4) earthquake has occurred near Sand Point, Alaska. An assessment is in progress to determine if a tsunami threat exists for BC. Please continue to stand by for #BC specific information. #BCtsunami https://t.co/uU03RMB6XC

— Emergency Info BC (@EmergencyInfoBC) October 19, 2020