Stefano Bettarini, perché è finito il matrimonio con Simona Ventura

Sembravano una coppia perfetta, Stefani Bettarini e Simona Ventura. E invece la loro favola d’amore è finita molto priva del previsto, e in malo modo. Ecco il retroscena.

Giovani, belli, ricchi, affermati: Stefano Bettarini e Simona Ventura erano, o sembravano, una coppia davvero perfetta. Dal loro amore erano anche nati due splendidi figli. La love story tra la conduttrice e il calciatore ha fatto sognare l’Italia, prima di una burrascosa separazione che lasciò tutti di stucco. Oggi i rapporti tra i due ex coniugi sono buoni, ma non è stato sempre così…

Leggi anche –> Stefano Bettarini, chi è: età, carriera e vita privata dell’ex calciatore

Leggi anche –> Simona Ventura, chi è: età, carriera e fidanzato della conduttrice

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’amore che fu tra Stefano Bettarini e Simona Ventura

Quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura sentimentale tra Simona Ventura e Stefano Bettarini nell’ormai lontano 2004? Alla domanda ha risposto cos’ la diretta interessata: “Quello con Stefano Bettarini è stato un amore giovane, bello, di pancia. Ma io ai tempi volevo far tutto, pensavo solo ed esclusivamente alla carriera. Volevo lavorare, uscire la sera, fare la mamma e lui giocava in un’altra città. Non era possibile continuare, su quelli base nessun matrimonio sarebbe durato”.

Ma dopo la partecipazione di Stefano Bettarini alla prima edizione del Grande Fratello Vip sono emersi altri dettagli: “La separazione è stata peggio di quella delle persone normali, perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore – ha ricordato Simona Ventura -. È stato un periodo tostissimo. Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere, non vedi. Il problema è poi quando ti svegli e vuoi vedere: succede più facilmente quando il sentimento è un po’ calato”. Dopo tanti anni di ruggine e attriti tra i due ex – che nel frattempo si sono rifatti una vita – è tornato il sereno, soprattutto per il bene dei figli, ma il fondo di amarezza resta…

Leggi anche –> GF Vip, Stefano Bettarini nuovo concorrente: nella casa c’è la sua ex

Leggi anche –> Stefano Bettarini, auguri in diretta alla Ventura: la reazione di Nicoletta

EDS