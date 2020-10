Tutte le anticipazioni, le curiosità e i servizi della puntata di questa sera 19 ottobre di Report, condotto da Sigfrido Ranucci: ecco cosa aspettarsi

Questa sera alle 21 e 20 su Rai3 andrà in onda la nuova attesa puntata di Report, il programma di Sigfrido Ranucci che scava e indaga negli angoli più oscuri e intricati della nostra politica, società, sanità e cultura, senza mezzi termini e senza censure.

Leggi anche–> Report, documento scottante: “Rischiamo una denuncia, ma lo pubblichiamo”

Per oggi sono previste tre interessanti inchieste.

Le inchieste della puntata di questa sera di Report

Il primo servizio, intitolato “La capitale immorale”, è realizzato da Giorgio Mottola, Norma Ferrara, Federico Marconi e Giovanni De Faveri. Tratterà dello scandalo che ha investito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: dietro alla polemica per i camici del cognato del presidente Fontana, ci sarebbero anni e anni di appalti truccati, mazzette, nomine e ‘ndrangheta che avrebbero investito la Regione Lombardia.

Leggi anche–> Fontana indagato | ‘Scandalo camici | tentato bonifico al cognato

Per quanto riguarda , invece, “La pasta del Senatore”, di Bernardo Iovine, parla un comunicato Rai “Se mangi la pasta del senatore Cappelli i sintomi quali dolori addominali, gonfiore, etc. si abbattono. Una leggenda che diventa realtà: trenta pazienti non celiaci, ma con sintomi da celiaci, sono stati sottoposti a un esperimento al Policlinico Gemelli. Mangiando pasta di grano Senatore Cappelli i disturbi si sono ridotti notevolmente. La ricerca in Italia non è stata diffusa. Il committente, la Sis di Bologna, è stata sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza per imposizione del vincolo di filiera: imponeva agli agricoltori la consegna di tutto il grano raccolto, anche se a un buon prezzo. Un’altra multa l’ha avuta per discriminazioni e dinieghi di fornitura: avrebbe negato il seme magico ai non iscritti alla Coldiretti. La Sis parla di complotto e di prove false, a rimetterci intanto è la certificazione di una filiera che potrebbe sviluppare un grano benefico tutto italiano”

Leggi anche–> Lombardia, il governatore Fontana sotto scorta: “Minacce e diffamazione”

Infine, l’ultimo servizio è “L’amore ai tempi del Covid19″ , di Antonella Cignarale, che tratterà di quanto l’epidemia di Coronavirus abbia significativamente intaccato la nostra salute sessuale.