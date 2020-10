Cosa ci aspetta per il meteo del Ponte di Ognissanti 2020? Dai modelli sembra che la tendenza sia quella di un ritorno del bel tempo con temperature al di sopra della media stagionale.

C’è chi si chiede che tempo farà questo weekend, sabato 17 e domenica 18 ottobre. Chi invece guarda avanti e cerca di scoprire le previsioni meteo per il Ponte di Ognissanti 2020. Ovviamente ad oggi ciò che i meteorologi possono darci sono solo delle tendenze ossia delle idee di quello che il cielo ci proporrà per questi giorni di vacanza, ma possiamo almeno farci un’idea.

Le previsioni meteo per questa settimana

Secondo gli esperti di 3bMeteo per la prossima settimana ci saranno dei cambiamenti notevoli. Se l’Europa assisterà ad un calo termico e anche a condizioni meteo piuttosto instabili, l’Italia per ora sembra esserne fuori. Anzi. Sembra che ci sarà un potenziale rialzo delle temperature, anche superiori alla media. Se quindi pioverà sul resto d’Europa, in Italia vedremo delle precipitazioni quasi assenti salvo qualche addensamento e qualche nube in arrivo sul nord ovest e medio versante tirrenico. Tutto però come abbiamo detto, con delle temperature nettamente più favorevoli.

Che tempo farà per il Ponte di Ognissanti 2020

Le tendenze meteo invece a lungo termine, ossia quella che guarda a che tempo farà per il Ponte di Ognissanti vediamo ancora, secondo i modelli, una fase con assenza di piogge e temperature al di sopra della media. Potremo quindi vivere una situazione di calma a livello di piovosità, temperature piacevoli mentre in Europa sembra che persista una condizione meteo ancora instabile per via degli influssi atlantici. L’Italia per il Ponte di Ognissanti vedrà quindi delle condizioni meteo soleggiate e anche piuttosto miti. Perfette insomma per un weekend fuori porta sfruttando il weekend di vacanza a disposizione.

La tendenza meteo per novembre

Per quanto riguarda invece i giorni dopo il Ponte di Ognissanti, le previsioni meteo per i primi di novembre vedono l’arrivo di un po’ di maltempo. Si potrebbe quindi inasprire il cielo con nuove piogge soprattutto temperature in netta diminuzione. Tutto questo soprattutto al nord Italia.

Chiaramente, come sempre quando trattiamo di previsioni meteo a lungo termine, bisogna ricordarsi che si tratta solo di tendenze e che per avere la certezza delle previsioni meteo per il Ponte di Ognissanti bisognerà aspettare a ridosso della data per organizzare qualcosa. In ogni caso, visto che i modelli a oggi parlano di rialzo termico e di condizioni meteo stabili si può iniziare a ventilare l’ipotesi di un weekend di Halloween in vacanza, magari visitando uno dei borghi italiani più spaventosi!