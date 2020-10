La Polizia ha trovato il cadavere di una donna in un parco mentre effettuava delle ricerche riguardanti la scomparsa di Paulina.

Domenica mattina la polizia di Manchester ha ricevuto una denuncia di scomparsa da parte di una famiglia preoccupata. Paulina Biernacka, giovane donna residente a Gorton (Manchester) era scomparsa di casa nelle prime ore del giorno senza lasciare messaggi. Inoltre pare fosse uscita senza portare con sé denaro, effetti personali e cellulare. Proprio questo dettaglio ha fatto temere agli investigatori che la donna potesse essere in pericolo di vita.

Le ricerche della polizia sono iniziate nelle prime ore del pomeriggio e si sono concentrate sul parco vicino casa della donna. La zona perlustrata con maggiore attenzione è stata quella vicino al lago, proprio dove, verso sera, un agente ha trovato il corpo privo di vita di una donna. Il cadavere è stato trasportato all’obitorio più vicino ed i parenti di Paulina sono stati avvisati per effettuare il riconoscimento. Al momento, dunque, non è detto che il corpo trovato appartenga alla donna scomparsa la mattina.

Allo stato attuale delle indagini, dunque, la Polizia non si sbilancia né sull’identità del cadavere né sulle cause della morte. Il decesso, inoltre, al momento non viene trattato come sospetto. Si attende insomma che il cadavere venga riconosciuto per continuare le indagini. Se la donna trovata non dovesse essere Paulina, le indagini di ricerca continuerebbero, altrimenti bisognerebbe attendere i risultati dell’autopsia per decidere se aprire un’indagine per omicidio.

Al momento, dunque, rimane valido il comunicato pubblicato dalla polizia nel pomeriggio di domenica, nel quale si leggeva: “Pare che Paulina non abbia portato con sé nessun effetto personale né denaro. Gli agenti dunque sono sempre più preoccupati per il suo stato di salute. La polizia si vuole assicurare che sia sana e salva”.