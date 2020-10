È diventato oramai virale il video di una nonna che lascia cadere il suo nipotino salvando al suo posto un bicchiere di vino.

Il video ha oramai già fatto in poco tempo il giro del web. Una nonna, la cui identità è sconosciuta al pubblico, ha lasciato cadere il nipotino per terra, salvando al suo posto un bicchiere di vino. Scopriamo insieme che cosa è successo e come hanno reagito gli utenti su internet.

Si crede che la signora sia originaria degli Stati Uniti. Il video mostra chiaramente la donna alle prese con il nipotino, un piccolo bimbo con indosso una tutina a righe. Quest’ultimo s’impadronisce all’improvviso di uno dei bicchieri di vino presenti sul tavolo. La nonna si trova dunque di fronte ad una scelta da compiere: continuare a reggere il nipotino o salvare il bicchiere? A quanto pare ha optato per la seconda.

Proprio così, una volta che il piccolo ha afferrato il bicchiere, la donna ha tentato in tutti i modi di recuperarlo salvandone il contenuto, ma senza successo. Ha perciò utilizzato anche la mano destra, quella che stava utilizzando per sorreggere il bambino, nel tentativo di riprendere il bicchiere. Il piccoletto, sbilanciato all’improvviso, è perciò crollato a terra, davanti agli occhi indignati del web.

Il video è comparso su Twitter con la didascalia “E il premio di nonna dell’anno va a…”. La clip ha dunque suscitato le reazioni di migliaia di utenti, che si sono schierati in favore o contro la donna ed il suo gesto. Qualcuno, scherzosamente, ha scritto ironico: “I bambini rimbalzano. Il vetro rotto è difficile da rimuovere dal tappeto”.

Il video apparso su Twitter ha scatenato completamente il web. Molti si sono schierati contro la nonna e le sue azioni, mentre altri l’hanno difesa e giustificata. “Il bambino non sarebbe caduto se la signora non l’avesse lasciato andare.” ha scritto un utente. “Avrebbe semplicemente potuto prendere in braccio il bambino anziché farlo cadere per risparmiare mezzo bicchiere di vino”. Qualcun altro ha invece commentato: “In sua difesa, se avesse lasciato cadere il bicchiere, il bambino ci sarebbe caduto sopra e si sarebbe fatto male.”