L’ex moglie di Jeremy Jackson, star di Baywatch, è stata trovata mentre vagava per le strade di LA e frugava tra i cassonetti.

“Nessuno si preoccupa di me“, queste le parole dell’aspirante modella e covergirl di riviste di fitness, Loni Willison. La donna sarebbe stata avvistata mentre camminava per strada e rovistava nei cassonetti nel Venice district, uno dei quartieri più ricchi di LA.

La Willison si dichiara tutto sommato serena e pare essere sicura della sua decisione. “Non ho parlato con Jeremey“, “non voglio che nessuno mi aiuti“, queste sono le dichiarazioni che ha rilasciato a coloro che l’hanno avvicinata.

Da ex moglie di una star alla vita da barbona

Loni Willison era scomparsa nel 2018 dopo un lungo periodo di crisi conclusosi con il suo mancato inserimento in una percorso di disintossicazione. L’ex modella è infatti dipendente da tempo da cristalli di metadone, alcool e soffre di gravi problemi mentali. Oggi la sua figura sembra trasformata, gli anni in cui posava da modella paiono ormai molto lontani. Il suo viso è segnato dalla durezza delle condizioni di vita e il suo suo sorriso perfetto è radicalmente cambiato data la mancanza di diversi denti.

Non è stato rosa e fiori neanche il matrimonio con la star di Baywatch, Jeremy Jackson. Anche l’uomo ha fatto uso di droghe, diventandone dipendente. La sua condotta violenta lo ha anche portato a dover scontare 270 giorni di prigione e a vivere il libertà vigilata per 5 anni. Ad oggi la Willison e Jackson non hanno più contatti. La donna non è più riuscita a reinserirsi nel mondo della spettacolo e si è aggiunta alle centinai di senzatetto che popolano le strade di LA.

