Meteo della settimana dal 19 ottobre: sole e temperature miti grazie all’anticiclone, ma il tempo cambierà verso il finesettimana.

Dopo i primi freddi della scorsa settimana e il rialzo delle temperature nell’ultimo weekend che ci ha regalato delle belle giornate di sole un po’ in tutta Italia, la nuova settimana si apre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Tutto merito dell’anticiclone che porterà giornate soleggiate e calde, con valori sopra la media stagionale.

Una vera e propria ottobrata che invoglierà a stare all’aperto, fare passeggiate nei parchi in città o in mezzo alla natura, tra vitigni e boschi, ad ammirare il foliage, il fenomeno delle foglie che cambiano colore in questa stagione. Sarà anche l’occasione per andare in cerca di funghi e castagne nei nostri bellissimi boschi.

Scopriamo, intanto, che tempo farà questa settimana in Italia.

Meteo della settimana dal 19 ottobre: sole e temperature miti con l’anticiclone

La nuova settimana che apre la seconda metà del mese e segna il pieno ingresso nella stagione autunnale sarà caratterizzata dal bel tempo, con sole e temperature miti, sopra la media stagionale. Tutto merito dell’anticiclone sub tropicale che fermerà il maltempo regalandoci quella i romani chiamano “ottobrata“, ovvero un clima soleggiato e piacevole con temperature quasi estive.

Niente piogge, almeno per qualche giorno, salvo annuvolamenti parziali e qualche foschia o nebbia al mattino sulle pianure. Per il resto sarà sole quasi ovunque con temperature che invoglieranno a stare all’aperto. Attenzione, però, alla seconda parte della settimana quando qualche perturbazione atlantica attraverserò la barriera dell’anticiclone portando piogge al Nord Italia. Nel frattempo godiamoci le belle giornate, che per il freddo c’è sempre tempo.

Previsioni meteo in dettaglio

Dal 19 ottobre e per la prima parte della settimana, sull’Italia insisterà l’anticiclone sub tropicale che porterà sull’Italia giornate calde e soleggiate. Poi, come annuncia 3bmeteo, nella seconda parte della settimana l’aria calda e l’alta pressione rimarranno sul Sud Italia, mentre a Nord-Ovest arriveranno i primi fenomeni portati dalle correnti atlantiche.

All’inizio della settimana avremo in graduale aumento delle temperature, che supereranno la media stagionale, in particolare in collina e in montagna, ma anche in pianura.

Lunedì 19 ottobre sarà una giornata soleggiata e con clima mite quasi ovunque in Italia. Con l’eccezione di qualche annuvolamento sulle pianure del Piemonte e della Lombardia occidentale. Qualche foschia è attesa sulle valli appenniniche, mentre al Sud è attesa qualche pioggia sui settori interni. Le temperature saranno ancora stabili e in locale rialzo al Centro.

Martedì 20 ottobre dominerà quasi ovunque l’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato. L’unica eccezione è data da qualche annuvolamento sulle pianure occidentali e sulla Liguria, dove è attesa qualche debole pioggia. Nuvole che raggiungeranno anche l’alta Toscana. Al Centro e al Sud prevarrà il bel tempo, salvo qualche annuvolamento innocuo sulla Sicilia. Le temperature aumenteranno.

Nelle giornate tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre i primi annuvolamenti e le prime piogge deboli arriveranno prima sulle regioni di Nord-Ovest e poi sul versante tirrenico, interessando le regioni centrali. Solo da venerdì 23 ottobre, tuttavia, avremo delle vere proprie perturbazioni che colpiranno il Nord Italia con piogge più diffuse e un clima decisamente più autunnale . Al Centro il maltempo è atteso per la giornata di sabato 24 ottobre, con piogge e temporali che si estenderanno al Sud nella seconda parte della giornata. Sarà soprattutto domenica 25 ottobre che il maltempo colpirà al Sud, mentre al Nord e al Centro il tempo migliorerà, con il ritorno del sole. È ancora presto, tuttavia, per previsioni precise così a lungo termine, per il momento si tratta per lo più di tendenze meteo.

