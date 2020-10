Madre morta | Jessica trovata cadavere giovanissima | Non si sa perché

In tantissimi sconvolti dalla scomparsa di una madre morta in giovanissima età. Lei si chiamava Jessica, sconosciuti i motivi del dramma.

Quanto accaduto ad una povera madre morta in giovanissima età ha intristito in tantissimi. Lei si chiamava Jessica Chalmers e viveva a Glasgow, in Scozia. La sua scomparsa è avvenuta in maniera del tutto improvvisa ed ancora non se ne conoscono i motivi.

LEGGI ANCHE –> Cinema in lutto: morta Doreen Montalvo, star di Mrs. Doubtfire

Il marito di Jessica, altrettanto giovane, ha rilasciato un messaggio dai toni struggenti su Facebook. Da lei l’uomo aveva avuto una figlia solamente qualche anno fa, “la creazione perfetta per entrambe le nostre vite. Le parlerò sempre di te, non lascerò che la tua memoria svanisca, amore mio”. Tante altre sono le persone affrante dal dolore per la madre scomparsa. Jessica non aveva neppure 25 anni e tutti la ricordano come una ragazza solare, estroversa e che sorrideva sempre. In tanti la definiscono straordinaria. Si ritiene che lei fosse amica di un’altra giovane scomparsa in circostanze tragiche a suo tempo. Quest’ultima si chiamava Britney Mazzoncini e venne ritrovata priva di vita nel letto di casa sua a luglio del 2016.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Gravissimo lutto per la nota cantante: è morta sua madre

Madre morta, una tragedia simile è avvenuta anche in Italia poco tempo fa

Un altro dramma molto simile è avvenuto qui da noi in Italia. A Camerota, in provincia di Salerno, è morta di colpo una ragazza che da poco tempo aveva compiuto 22 anni. Si chiamava Nancy ed a stroncarla è stato un letale attacco di cuore sorto senza preavviso. Non risulta che la sfortunata ragazza fosse affetta da altre patologie. Un elettrocardiogramma svolto in ospedale dopo che lei stessa aveva lamentato dei dolori improvvisi al petto non aveva fatto emergere nulla di preoccupante. Così Nancy ha fatto ritorno a casa ma a distanza di qualche giorno si è verificata la tragedia, che ha sconvolto la sua comunità di appartenenza.

LEGGI ANCHE –> Giovane calciatore muore misteriosamente durante il lockdown: “Aveva disturbi d’ansia”