Grande Fratello Vip: tutte le informazioni sulla nuova puntata del reality dove ci saranno alcuni nuovi ingressi.

Stasera in tv Grande Fratello Vip. Torna come di consueto il nuovo appuntamento del lunedì con la Casa più spiata d’Italia. Questa sera cosa succederà? Come al solito a guidare il racconto ci saranno il padrone dello studio Alfonso Signorini e i due opinionisti Pupo e Antonella Elia. La scorsa puntata di venerdì 16 ottobre è stata vista da 3.039.000 milioni di telespettatori con il 17,4% di share. La serata invece è stata vinta dal programma di Rai1 Tale e Quale Show, che ha conquistato 4.282.000 spettatori (19,4% di share). Vediamo insieme le anticipazioni.

Grande Fratello Vip: chi sono i nuovi ingressi

Una delle prime e più o meno sicure anticipazioni riguardano tre nuovi ingressi nella Casa. Si tratta innanzitutto di due veterani e di una new entry: stiamo parlando di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e di Selvaggia Roma. I primi due infatti erano già stati concorrenti di due passate edizioni del Gf Vip. Bettarini in particolare modo torna nella Casa per determinare nuove dinamiche, visto che ha avuto un flirt con Dayane Mello e un presunto altro con Elisabetta Gregoraci prima che si sposasse con Flavio Briatore.

Stefano Bettarini nuovo concorrente Gf Vip: nella Casa c’è la sua ex

Giulia Salemi la ricordiamo invece per aver trovato l’amore, poi naufragato, con un altro partecipante, Francesco Monte. Vedremo che cosa accadrà, visto che pare che l’influencer abbia adocchiato Andrea Zelletta, ex tronista, e fidanzato con Natalia Paragoni, che forse stasera si presenterà a sorpresa.

Selvaggia Roma invece è la new entry di questa sera: gli appassionati di Temptation Island la ricorderanno per la sua relazione con “lenticchio” Francesco Chiofalo. I due si sono lasciati da tempo, ma non si sono risparmiati in questi anni uno scambio di accuse tramite social.

In nomination ci sono quattro concorrenti: Andrea Zelletta, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Si parlerà di quello che è accaduto in questi giorni: il bacio finto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. E ancora del tentativo di bacio di Pierpaolo Petrelli a Elisabetta Gregoraci.

Tutto questo e molto altro questa sera alle 21.45 su Canale 5.