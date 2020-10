Cosa sapere su Giorgia Scaccia, chi è l’inviata di Pomeriggio 5: carriera e curiosità della giovane, dagli esordi alle polemiche.

Giorgia Scaccia, giornalista frusinate e brava inviata Mediaset, è ormai una delle presenze più amate della trasmissione Pomeriggio 5, condotta da Barbara D’Urso. Alla giovane cronista infatti sono spesso riservati i servizi più complessi e per questo col passare dei giorni sta diventando un vero e proprio simbolo.

Non passa giorno infatti che su Twitter e Facebook non arrivino attestati di stima per il suo lavoro. Ma chi è l’inviata di Pomeriggio 5 che ha realizzato dei servizi ormai entrati nella storia della trasmissione? Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei, dando uno sguardo alla sua biografia, a partire dagli esordi.

Carriera e curiosità della giovane inviata Giorgia Scaccia

Prima di approdare a Mediaset, Giorgia Scaccia è stata una valida cronista di Extra TV e La Provincia Quotidiano, in cui ha lavorato come redattrice. Nata il 29 ottobre 1980 a Frosinone, dal 2008 è giornalista professionista ed è iscritta all’ordine dei giornalisti della Regione Lazio. Il suo primo maestro è stato il direttore di La Provincia Quotidiano, Umberto Celani.

Prima di Pomeriggio 5, ha lavorato per altre trasmissioni Mediaset e tra queste c’è Fuori dal coro. Attualmente, nella redazione di Pomeriggio 5, è spesso inviata a raccontare vicende difficili, di persone che vivono in gravi stati di disagio sociale. Nella sua giovane carriera, ha avuto anche a che fare con un episodio sgradevole: a novembre 2017, un cardinale si rivolse a lei con una frase sconcertante. Le disse infatti: “Vada in pace e si prepari alla morte”.