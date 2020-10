GIF Vip, Maria Teresa Ruta contro Guenda Goria su Telemaco

Maria Teresa Ruta contro Guenda Goria su Telemaco, la nuova fiamma di sua figlia: lo scontro al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta ha saputo della nuova frequentazione della figlia Guenda Goria e non è per niente contenta: la persona in questione, l’uomo misterioso, è Telemaco, molto più grande di lei e con già due figlie avute da due precedenti matrimoni falliti. La mamma non ha preso molto bene questa notizia, che le è arrivata proprio durante la puntata di venerdì scorso del Grande Fratello VIP, sapientemente pilotata da Alfonso Signorini.

Telemaco, la reazione di Guenda: “Mi ha ferita”

La Ruta avrebbe voluto un uomo più giovane per sua figlia, un coetano con il quale vivere una storia più spensierata che, secondo lei, un uomo come Telemaco non potrebbe darle. Così esprime il suo dissenso sulla relazione tra Guenda e il suo nuovo amore pubblicamente, ferendo la figlia.

Guenda, infatti, nel confessionale si è detta “ferita” dalla freddezza della madre nel dire di no:” Mi ha colpito la disinvoltura con cui ha detto no. Mi ha anche un po’ ferita. La ragazza è innamorata e non ha intenzione di tornare indietro, anche se sua madre non approva.

“Non voglio più precludermi nulla, voglio vivere questa esperienza libera ma ovviamente vorrei un segno da parte di un uomo a cui tengo davvero.” ha dichiarato la Goria, che è rimasta stupita dalle tensioni con la madre, Maria Teresa Ruta, che si è poi scusata con la figlia per aver dato giudizi affrettati su Telemaco.

Le due hanno parlato per molto tempo, da sole, e pare si siano chiarite. La Ruta si è detta dispiaciuta di aver avuto pregiudizi nei confronti del nuovo fidanzato della figlia e di averla ferita. “Spero solamente che tu non confonda il conforto di una persona più matura con un sentimento, ma non ho nulla contro di lui e non voglio giudicare” le ha detto infine, con un tenero consiglio da mamma preoccupata.