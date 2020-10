Giada De Blanck, il lutto gravissimo le ha cambiato la vita

Giada De Blanck ricorda il lutto che le ha cambiato la vita: il 17 ottobre ha ricordato il suo grande uomo con un post da pelle d’oca.

Giada De Blanck ha pubblicato su Instagram un messaggio talmente commovente da far venire la pelle d’oca. La figlia della contessa De Blanck non perde occasione per far parlare di sé, ma sta volta la ragazza ha deciso di parlare pubblicamente di un tremendo lutto che anni fa le ha cambiato vita. Il 17 ottobre, giorno di pubblicazione del post, la famiglia De Blanck ricorda con dolore la perdita del padre di Giada. L’uomo era nato un 17 ottobre, ed è morto lo stesso giorno, per cui la data ha un valore simbolico molto forte per la ragazza e tutta la famiglia. Ecco che cosa ha scritto la giovane De Blanck su Instagram in memoria del padre.

Giada De Blanck ricorda il papà su Instagram, il post da pelle d’oca

Giada ha voluto ricordare il papà pubblicando un vecchio scatto che la ritrae proprio con lui, ancora bambina. “Ovunque tu sia io so amare fino a lì… e oltre…” inizia Giada. “17 ottobre il tuo compleanno il 17 ottobre ti hanno portato via da me… beffardo destino ingiusto destino.. non avrò mai risposte del perché sia capitato proprio a me… so solo che l’unica cosa che ho potuto fare è stato diventare una guerriera indipendente”. Pubblichiamo qui di seguito il post originale della ragazza, così che possiate leggere le commoventi e dolcissime parole che la De Blanck ha dedicato al suo adorato papà.

