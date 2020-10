GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato fuori dalla Casa: ecco chi è

By

Dopo tante voci di corridoio e gossip, finalmente l’uomo misterioso che ha rubato il cuore di Elisabetta Gregoraci fuori dalla Casa del Grande Fratello è stato svelato. Ecco chi è.

Tra i concorrenti più chiacchierati e discussi di questa edizione 2020 del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci. Da quando la conduttrice ha dichiarato di avere qualcuno ad aspettarla fuori dalla Casa è partita una vera e propria caccia all’uomo, soprattuto sui social.

Ecco chi è l’uomo misterioso di Elisabetta Gregoraci

Dopo che Elisabetta Gregoraci ha respinto le avances dell’ex velino Pierpaolo Pretelli, che si è innamorato di lei nella Casa, aveva svelato di avere effettivamente un uomo ad aspettarla, fuori di lì. Il web non si è mai dato per vinto, finché non sono uscite delle prove, presunte schiaccianti, che svelerebbero tutte le indiscrezioni sulla misteriosa fiamma dell’inquilina della Casa più spiata d’Italia.

Le prove sono state consegnate ad un giornalista che gira attorno ai salotti di Barbara D’Urso e Gabriele Parpiglia e potrebbero quindi uscire e venir rese pubbliche da un momento all’altro. Per adesso è uscito il nome del misterioso fidanzato della Gregoraci: Stefano Coletti, ex pilota di Formula Uno.

L’uomo, residente al momento a Montecarlo, che segue su Instagram sia Elisabetta che alcune fanpage su lei e su Pierpaolo, pare sia proprio il misterioso uomo che aspetta la conduttrice fuori dalla Casa. Saranno allora le prove a chiarire il tutto una volta per tutte.

Nel frattempo, l’ammiratore di Elisabetta, Pierpaolo, dopo che il web chiedeva a gran voce che venisse informato della scoperta dell’ex pilota, apprende della presenza di questo fantomatico Stefano. Ma il velino non si arrende e cerca continuamente di conquistare la conduttrice avvicinandosi piano piano a lei, dopo aver confessato di aver perso la testa per la bella conduttrice. Come andrà a finire?