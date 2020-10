GF Vip, chi ha guadagnato più followers? La classifica

Il Grande Fratello VIP è un’esperienza che cambia la vita personale e lavorativa dei concorrenti. Ma chi di loro ha guadagnato più followers su instagram dall’inizio del programma?

A solo un mese dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello VIP c’è già chi ha guadagnato centinaia di migliaia di followers in più su instagram. Chi tra i concorrenti dell Casa è stato il più fortunato in materia di seguaci?

10 – Dayane Mello

Decimo posto per la modella brasiliana Dayane Mello che è passata da 93mila seguaci a oltre 126mila, dopo un mese nella Casa.

9 – Matilde Brandi

Con le sue scenate e i suoi litigi che hanno tanto intrattenuto il web, Matilde Brandi ha guadagnato all’incirca 30mila followers, arrivando ad averne 357mila.

8 – Francesco Oppini

Decisamente tra i protagonisti di questa edizione 2020, Francesco Oppini è arrivato a quasi 57mila followers dai 22 che aveva prima del GF.

7 – Denis Dosio

Se c’è una cosa che non mancava a Denis Dosio erano i followers, ma qualcuno in più non è da buttare via: l’influencer è passato infatti da 791mila seguaci a oltre 850mila!

6 – Elisabetta Gregoraci

La conduttrice aveva già superato il milione di followers, ma dopo un mese di GF ha raggiunto la cifra di 1,3 milioni di seguaci.

5 – Adua Del Vesco

Il suo outing e la sua storia particolare hanno sicuramente contribuito ad aumentare il numero di seguaci: da 117mila a 186mila.

4 – Enock Barwuah

Tra i favoriti per la vittoria del programma, Enock, fratello del calciatore Balotella ha guadagnato 69mila followers.

La top 3: chi ha guadagnato più followers?

3 – Pierpaolo Pretelli

La sua infatuazione per la Gregoraci e la sua allegria, hanno fatto schizzare i followers di Pierpaolo Pretelli da 159mila a 234mila.

2 – Franceska Pepe

Uno dei personaggi più discussi e controversi dell’edizione, Franceska Pepe è al secondo posto per numero di followers guadagnati in appena un mese di trasmissione: da 47mila a 126mila!

1 – Tommaso Zorzi

Non poteva che essere lui il più followato della Casa! Tommaso Zorzi ha raggiunto il milione di seguaci in soli trenta giorni.