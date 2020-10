Aggiornamenti Gemma Galgani Tina Cipollari lite. La prima se ne va via in lacrime e non si sa se tornerà in studio: “Stavolta è troppo”.

News clamorose Gemma Galgani Tina Cipollari lite. Le due opinioniste di ‘Uomini e Donne’ sono da anni protagoniste di siparietti – a volte studiati, a volte improvvisati – nelle quali si beccano l’un l’altra. Tra provocazioni, frecciatine ed improvviso affetto reciproco, alla fine i telespettatori di Canale 5 non possono proprio fare a meno delle due.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci, tutta la verità dell’ex: “Un vero contratto con Briatore”

Ma ora è successo qualcosa che rischia seriamente di minare questo rapporto di amore-odio tra le due dame. In particolare è la 70enne torinese ad avere accusato il colpo, pesantemente offesa. Per questo motivo, nel corso delle registrazioni di ‘Uomini e Donne’, la stessa Gemma ha preso e se n’è andata. Non si sa se abbia ancora intenzione di presenziare in studio. Le news sull’argomento che riguarda il pesantissimo litigio avvenuto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari fanno sapere che la prima è andata via in lacrime, nel corso delle registrazioni di sabato 17 ottobre 2020.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, doppio bacio nello stesso giorno per Davide Donadei

Gemma Galgani Tina Cipollari lite, lei se la prende anche con Biagio

In tutto ciò ci sarebbero anche degli episodi che riguardano il suo cavaliere, Biagio, il quale si sarebbe visto con Maria prima e con Sabrina poi. Quest’ultima è entrata in studio proprio accanto a Biagio, destinatario di uno sfogo della Galgani al pari della sua eterna rivale. La Cipollari avrebbe fatto una battuta molto sgradevole: “Lei se ne intende di pesci”, che avrebbe causato il malumore di Gemma. La torinese allora avrebbe lasciato la propria postazione una prima volta, per poi ritornare e dare sfogo a tutto il proprio malumore, parlando di una pressione e di una tensione per lei non tollerabili. Infine è andata via di nuovo.

LEGGI ANCHE –> Gianni Sperti, incontro con il padre dopo 7 mesi: la commovente foto