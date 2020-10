Fabiana Britto diventa mamma: lei e il figlio in diretta tv

La showgirl e modella brasiliana Fabiana Britto diventa mamma: lei e il figlio di 4 giorni in diretta tv a Pomeriggio 5.

La modella Fabiana Britto è diventata mamma di Francesco e lo ha presentato in diretta televisiva oggi a Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso. Qualche mese fa, lo scatto col pancione in compagnia di un’amica sul suo profilo Instagram aveva fatto il giro del web, diventando virale.

Leggi anche –> Fabiana Britto: gli scatti hot fanno discutere tutti – FOTO

La showgirl di origini brasiliane, alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia, si è sposata in gran segreto. Tempo fa, durante un programma di Barbara D’Urso, ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità del criminalista Ezio Denti: è così emerso che non sarebbe single.

Leggi anche –> Fabiana Britto sposata? Chi è il misterioso marito imprenditore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lei stessa ha successivamente raccontato: “Quando mi è stato chiesto se fossi fidanzata, i valori segnalavano che stavo mentendo. È vero, mi sono sposata con il mio compagno in gran segreto. Lui è molto riservato e non vuole svelare la sua identità, ma stiamo insieme da circa un anno, dopo qualche mese di frequentazione. Sono molto gelosa di questo rapporto, e voglio tutelare la privacy del mio compagno”.

Ha anche fatto delle rivelazioni sul matrimonio, che è stato “molto semplice e soprattutto intimo. Oltre a me e mio marito c’erano solo tre testimoni: due per me e uno per lui. Ci siamo sposati in Comune, e io avevo un tailleur semplice bianco, con scarpe bianche e dettagli fini ma eleganti. Per ora quella in Comune è stata una specie di prova”. Poi è arrivata la gravidanza e oggi la scelta di andare dalla D’Urso con il bimbo di pochissimi giorni.