Elisabetta Gregoraci, tutta la verità dell’ex: “Un vero contratto con Briatore”

Elisabetta Gregoraci è ancora al centro di numerose storie di gossip: durante il programma “Live – Non è la d’Urso” nuove rivelazioni

Elisabetta Gregoraci è ancora la protagonista indiscussa del Grande Fratello. Così durante il programma “Live – Non è la d’Urso” i riflettori si sono accesi nuovamente sul suo rapporto con Pierpaolo Petrelli. E così è tornato a parlare Mino Magli, ex della stessa conduttrice italiana con il loro rapporto che sarebbe durato dal 2001 al 2007, vedendosi anche durante il matrimonio con Flavio Briatore. Un flirt durato per molti anni e anche molti amici ne erano a conoscenza. Nel 2005 per lavoro la Gregoraci dovette andare in Francia dove conobbe Briatore. Così la stessa conduttrice gli inviò una lettera: era citato anche un contratto particolare forse con lo stesso Briatore. E così Magli ha svelato come le cose cambiarono improvvisamente: “Non potevamo più vederci come prima”. Ma la loro frequentazione sarebbe durata fino al 2007.

Elisabetta Gregoraci, Magli non sarebbe il suo ex

Magli però non sarebbe stato insieme alla Gregoraci visto che la stessa conduttrice aveva svelato in passato che fosse un amico di famiglia, fidanzato con una sua cugina. Così nella prossima puntata del Grande Fratello Vip ci saranno chiarimenti importanti in merito a questa vicenda.