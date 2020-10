Donald Trump senza freni: l’attacco a Fauci e “tutti quegli idioti”

In una telefonata con il suo team elettorale Donald Trump si è scagliato di nuovo contro il virologo, accusandolo di essere “un disastro”.

“La gente è stanca di sentir parlare di coronavirus, di Anthony Fauci e tutti quegli idioti”. Così ha detto Donald Trump al suo staff, senza nascondere la sua crescente impazienza nei confronti del famoso immunologo, membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19. Secondo quanto riportato dai media americani, il presidente avrebbe definito Fauci un “disastro”, sottolineando anche però che licenziandolo avrebbe creato maggiori difficoltà a se stesso.

Lo sfogo di Donald Trump contro l’immunologo (e non solo)

“La gente è stanca del Covid, io faccio questi rally enormi, la gente vuole essere lasciata in pace, sono stanchi di sentire Fauci e tutti questi idioti” avrebbe detto testualmente Donald Trump in una telefonata con il suo team elettorale, scagliandosi di nuovo contro il noto virologo. “Se l’avessi ascoltato avremmo avuto 500mila morti”, ha aggiunto secondo la Cnn, che ha avuto accesso alla chiamata tramite una fonte. “Se c’è un giornalista collegato, può riportarlo come l’ho detto, non mi può importare di meno”, avrebbe rimarcato il presidente durante la call.

“Fauci è un tipo simpatico, sta lì da 500 anni”, ha osservato ancora Trump prendendo in giro il virologo che, in qualità di direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, presta consulenza ai presidenti Usa dal 1984. Ironia della sorta, proprio mentre The Donald lo attaccava durante quella telefonata, a Fauci veniva conferito dalla National Academy of Medicine il primo premio presidenziale per leadership esemplare.

EDS