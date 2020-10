Il Cantante Mascherato, scoop su Al Bano: ecco cos’è successo

Clamorosa indiscrezione di Dagospia sull’edizione spagnola del Cantante Mascherato: ci sono “prove” che Al Bano è tra i concorrenti.

Al Bano alla conquista anche quella spagnola. Lo scorso gennaio il cantante di Cellino San Marco aveva partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato, versione italiana di The Masked Singer, condotta da Milly Carlucci su Rai 1. Ora, secondo Dagospia, il Nostro starebbe prendendo parte anche a quella spagnola.

L’avvistamento “sospetto” di Al Bano

Nella versione italiana del programma Al Bano, travestito da leone, Albano era arrivato secondo, perdendo la sfida finale contro Teo Mammuccari, che invece indossava la maschera da coniglio. L’originalissimo format innovativo era piaciuto al pubblico, e infatti colpì nel segno. A detta del sempre ben informato Dagospia, però, gira voce che Al Bano sia stato avvistato in quel di Madrid e che starebbe partecipando anche alla versione spagnola dello show che spopola in tutto il mondo. Una notizia del tutto plausibile, per altro, vista e considerata la fama internazionale dell’artista nostrano. Si attendono conferme o smentite…

Il Cantante Mascherato è stato sicuramente una delle grandi novità del palinsesto televisivo di Rai Uno di questo 2020. La trasmissione condotta da Milly Carlucci, in onda per quattro puntate lo scorso gennaio, ha saputo conquistare il cuore del pubblico, come dimostrano gli ottimi dati d’ascolto, superiori anche a quelli del Grande Fratello Vip: ecco perché il programma è stato confermato anche per una seconda stagione con la stessa conduttrice. La differenza è che nella nuova edizione le puntate del programma non saranno quattro ma cinque. L’appuntamento con la prima puntata è per venerdì 29 gennaio 2021.

