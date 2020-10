Beautiful: le anticipazioni della puntata del 19 ottobre

Ecco le anticipazioni dell’episodio di Beautiful che andrà in onda il 19 ottobre. Cosa succederà ai protagonisti tra colpi di scena e nuovi intrighi?

Hope, aiutata da Liam, vuole annullare il matrimonio perché è intenzionata a cancellare Thomas dalla sua vita. L’uomo infatti si è rifugiato da Vinny e sta cercando un modo per vendicarsi.

Mentre Justin va a trovare Hope, Liam procede con l’annullamento delle pratiche matrimoniali della donna con il Forrester. Tutto sembra procedere senza intoppi perché la Logan non ha mai consumato il matrimonio.

Shauna è nel panico e impiega tutte le sue energie per convincere le Logan a non denunciare Flo. Le cognate rimangono sorde alle sue suppliche e il tentativo della donna sembra risolversi con un nulla di fatto.

Brooke, con l’aiuto delle sorelle, denuncia la nipote e insieme si impuntano con l’ispettore Sanchez per far arrestare immediatamente la ragazza. Shauna dovrà quindi assistere inerme mentre la figlia viene portata via in manette.

