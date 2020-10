Alberto Matano, a “La vita in diretta” era visibilmente scosso dopo la visione in studio del servizio sulla nuova ondata di Coronavirus e l’impennata di casi.

Nella puntata di oggi 19 ottobre 2020 de La Vita in Diretta, il conduttore Alberto Matano, anche in seguito alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri sera, manda in onda un servizio sulla nuova impennata di casi per la seconda ondata del Coronavirus e si mostra scosso e schockato da quello che ha visto.

“Mi si gela il sangue”, le parole di Alberto Matano

Parlando della situazione Covid19, piuttosto allarmante nelle ultime ore, per quanto riguarda l’impennata dei casi e la possibilità che gli ospedali e le terapie intensive ripiombino nella tragica situazione di questa primavera, Alberto Matano manda in onda un servizio e mostra le imamgini relative.

Al termine del servizio, confessa al pubblico di sentirsi scosso: “Di fronte a queste immagini mi si gela il sangue nelle vene” ha detto il presentatore, incontrando l’opinione degli ospiti in studio Anna Pettinelli e Riccardo Iacona, che si dice preoccupato per il menefreghismo in cui sembra stare vivendo il nostro paese, anche nei confronti del personale sanitario.

“Non fare allarmismo è una caratteristica del programma e mia personale quindi non spaventiamo, ma diamo i dati” ha aggiunto poi Matano, per dare la parola all dottor Pregliasco, che ha fatto un appello affinché tutti abbiano prudenza e rispettino le misure di sicurezza, proprio alla luce dei casi in aumento. Il conduttore ha voluto precisare di non creare allarmismo per evitare di diffondere messaggi negativi e pessimistici agli spettatori, senza ovviamente mentire su dati effettivamente critici e preoccupanti.

La speaker radiofonica Anna Pettinelli, sempre nel corso della puntata di oggi de La Vita in Diretta ha poi espresso la sua rabbia nei confronti di chi non rispetta le misure e non mette la mascherina: “C’è gente che se ne frega perché pensa che a loro non possa toccare, non è difficile capire di indossare la mascherina o di lavarsi spesso le mani”.