Tu si que vales, scintille Zerbi Mammucari: “Ti querelo”

Ancora polemiche durante la puntata di Tu si que vales tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari: numero di cellulare in diretta, lo sfogo

Non finiscono le polemiche tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari durante la puntata di Tu si que vales del 17 ottobre 2020. Fin da subito i due giudici hanno avuto alcuni battibecchi per quanto riguarda i concorrenti. Rudy ha subito svelato ai suoi colleghi che non si sarebbe alzato: lo stesso Teo ha rivelato che è stato sbagliato fermare tutto subito, perché ha tolto a loro la possibilità di dare un segnale ai concorrenti. Poi è intervenuta Maria De Filippi che ha riportato la calma in studio.

Tu si que vales, polemiche e risate tra Zerbi e Mammucari

Il concorrente Pinuccio ha rivelato tutta la sua ammirazione nei confronti della conduttrice: così Mammucari gli ha proposto di avere il numero di telefono di Maria in cambio del suo sì. Il concorrente ha chiesto se fosse tutto vero e così Rudy Zerbi è intervenuto dicendo che glielo avrebbe dato lui iniziando così ad annunciare alcune cifre di un numero di cellulare. Subito Teo si è accorto che fosse il suo, ma in onda è andato con i bip, ma in studio durante la registrazione i presenti hanno sentito eccome. Lo stesso giudice ha urlato subito “No“ e ha aggiunto: “Ora devo cambiare numero! Ti devo querelare. Ha dato il numero mio sto sc..o!”. Zerbi è scoppiato in una risata incredibile che ha coinvolto anche gli altri suoi colleghi.