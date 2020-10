Thea Crudi, chi è la fidanzata di Yari Carrisi: la sua storia

Thea Crudi è una performer e maestra di meditazione, oltre ad essere l’attuale compagna di Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power.

Thea Crudi è originaria di Cattolica, in Emilia-Romagna, ed è nata il 19 maggio 1988. Ha studiato in due dei conservatori più prestigiosi d’Europa e si è laureata presso il Conservatorio di Amsterdam per poi frequentare anche il Rossini di Pesaro. Si definisce una cantante olistica e un’artista multidimensionale.

Di origini metà italiane e metà finlandesi, la bellezza di Thea Crudi strega proprio per i tratti nordici, i lunghi capelli biondi e la dolcezza del viso. La giovane ha da sempre avuto una forte inclinazione per la ricerca spirituale e dedica molto tempo della sua quotidianità alla meditazione e alla ricerca interiore. Ha seguito una formazione jazzistica internazionale, è una ricercatrice sonora, compositrice, scrittrice, ballerina vedica, vegana e maestra di Mantra e meditazione, come si apprende dal suo sito ufficiale. Da anni fa concerti e seminari in tutta Europa per diffondere il potere terapeutico dei Mantra in sanscrito, la lingua madre dell’umanità.

Thea Crudi e l’amore con Yari Carrisi

Thea Crudi offre da anni l’essenza del Mantra Yoga, una conoscenza tramandata dai Veda, gli antichi testi della filosofia indiana. Ha persino vissuto sull’isola di Java grazie ad una borsa di studio del rinomato Indonesian Institute of the Arts di Surakarta, specializzandosi in canto e danze dell’antica tradizione Gamelan giavanese. Durante il lockdown, ha conosciuto il figlio d’arte Yari Carrisi che ha visto dei video di Thea e ha scelto immediatamente di contattarla. Quando poi la giovane è andata in Puglia per un concerto, è stata messa in contatto con Romina Power che, successivamente, le ha presentato il figlio Yari.

Su Instagram i due spesso condividono foto insieme, dove appaiono felici e spensierati. Con il figlio di Al Bano e Romina Power, Thea condivide la passione per la musica e, infatti, hanno scelto di partire per un tour insieme, che avrà origine dal salento, per celebrare la musica spirituale tra chitarre, armoniche e darbuka.