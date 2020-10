Simona Izzo, zia di Myriam Catania: la storia incredibile della famiglia Izzo

Celebre attrice e regista, Simona Izzo è anche figlia d’arte. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei e sulla sua famiglia.

Simona Izzo è una celebre figura all’interno del mondo dello spettacolo italiano. La donna infatti è attrice e regista, ed il suo nome è comparso più volte nelle prime pagine. Leggiamo dunque chi è e che cosa ha fatto la donna, e vediamo chi sono i suoi incredibili familiari.

Simona è nata il giorno 22 aprile 1953, sotto il segno del Toro. Oggi ha dunque 67 anni. La donna è stata registrata all’anagrafe con il nome di Simonetta Izzo, che però oggi non utilizza più. Sin dalla tenera età, Simona manifesta un enorme interesse per l’arte, ed è proprio per questo che da grande si butterà a capofitto nel doppiaggio, il sentiero battuto dal padre.

Grazie al suo brillante talento ed alla sua dedizione, la Izzo ha raggiunto in poco tempo il mondo dello spettacolo, abbracciandolo completamente. Dal doppiaggio è passata alla recitazione, alla sceneggiatura, ed anche alla scrittura. La donna ha dunque vissuto la propria vita interamente all’insegna dell’arte.

Durante l’anno 1975 Simona è convolata a nozze con il celebre Antonello Venditti. Dal matrimonio è nato uno splendido figlio, Francesco, che ha deciso di seguire le orme della madre e della famiglia Izzo, diventando anche lui attore e doppiatore. Nel 1978 il matrimonio tra la donna e Venditti è però giunto al termine, e i due hanno impiegato molto tempo per tornare in buoni rapporti. Successivamente Simona ha avuto una breve storia con Maurizio Costanzo, per poi conoscere e sposare in seguito Ricky Tognazzi, con cui sta tuttora.

La famiglia Izzo: gli straordinari membri che vivono all’insegna dell’arte

La famiglia Izzo è una delle famiglie più celebri all’interno del mondo dello spettacolo italiano. Renato Izzo è il padre di quattro splendidi figli d’arte, che nella vita si sono dedicati a loro volta all’arte. Giuppy e Fiamma sono le sorelle Izzo, seguite dalle gemelle Rossella e Simona. Tutta la famiglia ha seguito le orme del padre, diventando un pilastro portante soprattutto del doppiaggio italiano.