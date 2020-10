Selvaggia Roma, nuova concorrente al Grande Fratello Vip

By

La Casa del Grande Fratello Vip si prepara ad accogliere una nuova concorrente, Selvaggia Roma, una web influencer nota sul piccolo schermo.

Il “Giornalettismo” di Gabriele Parpiglia, uno dei collaboratori più stretti di Alfonso Signorini, ha lasciato trapelare che la Casa del “Grande Fratello Vip” si sta preparando ad accogliere nuovi concorrenti, tra i quali un volto noto del piccolo schermo.

Selvaggia Roma sta per entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Il suo nome è conosciuto dai fans di “Uomini e Donne” e “Temptation Island“, che l’hanno vista corteggiare Alessio Lo Passo prima e vivere la sua tormenta storia d’amore con Francesco Chiofalo poi. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, Selvaggia si è fatta amare dal pubblico per essere senza peli sulla lingua ed è ricordata per il soprannome affettuoso con il quale chiamava il suo fidanzato, “Lenticchio“. Negli ultimi anni è diventata un’influencer seguitissima che vanta oltre 1 milione di followers solo su Instagram.

Nuovi concorrenti al GF Vip

Le ospitate televisive nei salotti di Barbara D’Urso, per Selvaggia Roma sono state diverse. E’ stata spesso invitata a parlare del caso Mark Caltagirone ed ha più volte difeso l’amica Eliana Michelazzo, con la quale oggi, però, non ha più rapporti. Secondo quanto riportato, Selvaggia ha seguito da casa il “GF Vip” ed ha già un certo interesse per uno dei concorrenti: l’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli.

Selvaggia entra da single nella Casa del “GF Vip” e potrebbe rompere i delicati equilibri con il suo carattere esuberante. Inoltre sembra che conosca il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, anche se non è chiaro se i due siano soltanto amici o qualcosa di più. Oltre all’ingresso della ex partecipante di “Temptation Island 2017“, nei prossimi giorni dovrebbero entrare nella Casa l’ex naufrago nonché ex fidanzato di Mariana Rodriguez, Simone Susinna e una giornalista del Tg5 la cui identità è ancora segreta. Sembrano certi anche i ritorni di Giulia Salemi e Stefano Bettarini, che hanno già partecipato al reality.