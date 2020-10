Quanto guadagna Antonella Clerici: patrimonio e compensi Rai

Antonella Clerici è un’amatissima conduttrice televisiva della Rai. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio, tra stipendio e cachet?

Antonella Clerici, classe 1963, è una conduttrice televisiva amatissima dal suo pubblico. In moltissimi, però, si chiedono a quanto ammontino i cachet della conduttrice. Si vocifera, infatti, che il suo stipendio sia tra i più ricchi di casa Rai, ma vediamolo nel dettaglio.

L’Antonellina della televisione italiana è diventata famosissima grazie alla conduzione de “La prova del cuoco“, che ha presentato dal 2000 al 2018, con una pausa di un anno e mezzo nel 2008. Soltanto nel 2017 il contratto con la Rai per la presentatrice era di 1,5 milioni di euro, con l’aggiunta di un cachet di 50 mila euro a serata. Nonostante la conduzione del famoso programma di Raiuno sia passata nelle mani di Elisa Isoardi, la Clerici ha continuato a percepire uno stipendio di 230 mila euro per la trasmissione. A quanto pare, Antonella risulta essere una consulente esperta ed autrice dei testi dello show culinario, per un ammontare di circa 2 milioni di euro a stagione.

Antonella Clerici, la lunga carriera televisiva

Antonella Clerici ha iniziato a lavorare per la televisione di Stato negli anni ’90, con la conduzione di alcuni programmi sportivi. La trasmissione che l’ha consacrata come “La” conduttrice di casa Rai è, però, “La prova del cuoco“. Il successo del programma, oltre a permetterle uno stipendio niente male, le ha dato l’opportunità di condurre anche tanti altri programmi per le reti nazionali, come: “Adesso sposami“, “Il ristorante“, “Il Festival di Sanremo 2010“, “Sanremo Young“, “Il treno dei desideri“, “Ti lascio una canzone“, “Lo Zecchino d’Oro 2019” e il remake del famoso programma “Portobello“.

La conduttrice è adesso impegnata con il programma “E’ sempre mezzogiorno” che andrà a sostituire “La prova del cuoco“, inaspettatamente cancellato dai palinsesti per “un’evidente emorragia di ascolti“, come dichiarato dal direttore di Raiuno Stefano Coletta. Il programma si presenta come un salotto in cui verranno intervistati diversi vip e volti noti della televisione e si giocherà con il pubblico a casa, tutto a tema rigorosamente culinario.