Paolo Del Debbio irriconoscibile, dimagrito 27Kg: sta male? In moltissimi si sono chiesti quali siano le reali condizioni di salute del giornalista. Questo per via di un aspetto fisico decisamente cambiato rispetto a solo qualche mese fa.





E’ apparso decisamente dimagrito Paolo Del Debbio. Tanto che il suo aspetto ha suscitato moltissime domande su quali siano le sue reali condizioni di salute. Che ci sia qualcosa che il giornalista stia tenendo segreta? Ecco la verità raccontata da lui stesso.

Ha suscitato non pochi interrogativi, anche piuttosto apprensivi da parte dei suoi estimatori, Paolo Del Debbio. In particolar modo a far parlare del giornalista 62enne è stato il suo aspetto fisico, profondamente diverso rispetto a soli pochi mesi fa. De Debbio infatti da quando è tornato alla conduzione di Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, ovvero dal 10 di settembre, è apparso decisamente dimagrito. Tanto che in moltissimi si sono chiesti quali fossero le sue condizioni di salute.

E’ stato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera che Del Debbio ha chiarito tutti i particolari sulla sua attuale condizione. Il giornalista ha ammesso di aver perso ben 27 Kg, passando quindi da una taglia 62 ad una 52. Del Debbio ha inoltre ammesso di essere dimagrito tanto dopo aver modificato il suo stile di vita, che non era di certo salutare. E di aver percorso questa strada per ragioni di salute e sotto stretto controllo medico.

Smentendo quindi qualsiasi voce su una possibile malattia, il giornalista si è rivelato molto soddisfatto della dieta seguita rigidamente. Non certo facile in un primo momento, definito da lui stesso “una tortura”, almeno per il primo mese, ma che poi gli ha consentito di sentirsi molto meglio durante la vita di tutti i giorni. Del Debbio ha infatti ammesso di sentirsi più agile e meno affaticato e di aver bandito dalla sua tavola i cibi non sani, prediligendo al contrario la frutta e la verdura e non dimenticando mai di dedicarsi anche all’esercizio fisico. La sua salute senz’altro quindi è migliorata rispetto a quando il suo peso incideva negativamente su tantissimi aspetti della sua vita.