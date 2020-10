Myriam Catania, chi sono i fratelli Giulia e Gianmario: la loro storia

Myriam Catania una sorella e un fratello, Giulia e Gianmario. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul loro conto.

Dal matrimonio tra Rossella Izzo e il professore Vincenzo Catania sono nati tre figli: Myriam, Giulia e Gianmario Catania. Tutti e tre lavorano nel modo della recitazione/doppiaggio. Conosciamo più da vicino Giulia e Gianmario.

L’identikit di Giulia e Gianmario Catania

Giulia Catania è nata a Roma il 18 agosto 1990 e come Myriam è una bravissima doppiatrice: la sua attività spazia dai film per il cinema e la tv alle miniserie e ai telefilm, passando per soap operas, telenovelas e cartoni animati. Ha inoltre esperienza di adattamenti di dialoghi italiani e si è occupata di videogames, multimedia e documentari. Segni particolari: Carattere vivace, spiritosa e intraprendente.

Gianmario Catania, invece, lavora sempre nel mondo dello spettacolo come tecnico specializzato in effetti speciali e direttore della fotografia. Tra i film di cui si è occupato Gladiatori di Roma (2012 – Animazione) e Winx Club 3D – Magica Avventura

(2010 – Animazione, Ragazzi), che gli è valso il premio David 2011 per i Migliori effetti speciali visivi e Il quarto sesso del 2006.

Sul conto di Giulia e Gianmario Catania non si sa purtroppo molto altro: anche le foto scarseggiano e la vita privata sembra top secret. A catalizzare l’attenzione del gossip e dei media ci pensa soprattutto il resto del clan, e in particolare la sorella Myriam. Succede in tutte le famiglie, e almeno in questo gli artisti non fanno eccezione.

