Myriam Catania, chi è la madre Rossella Izzo: età, carriera, vita privata. Nota per il suo lavoro nel mondo del doppiaggio, Rossella è conosciuta dal grande pubblico anche per essere la sorella gemella della celebre Simona Izzo e la madre della ormai ex moglie di Luca Argentero, recentemente eliminata dal GF Vip.





Classe 1953, la carriera di Rossella si snoda nel mondo della recitazione, ma soprattutto in quello del doppiaggio. Nella vita privata la doppiatrice è madre di tre figli e ora nonna del piccolo Jacques, nato dall’amore di Myriam con il compagno Quentin Kammermann.

Myriam Catania, chi è la madre Rossella Izzo: le tappe della carriera professionale della doppiatrice

Sorella gemella della forse più nota al grande pubblico Simona Izzo, madre di Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero e oggi madre del piccolo Jacques, Rossella Izzo è attualmente proprietaria di due importanti agenzie di doppiaggio e fondatrice di una scuola di recitazione.

La sua carriera si avvia fin da giovanissima. Tanto che a soli 7 anni Rossella lavora come doppiatrice in un film di Vittorio De Sica, ovvero Il giudizio universale. Dopo la sua formazione presso l’Istituto Tecnico per il Turismo, continua a cimentarsi nel campo della recitazione, portando sempre avanti la carriera nell’ambito del doppiaggio. Tra le attrici alle quali Rossella ha prestato la propria voce ricordiamo Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon e Meryl Streep.

Insieme alla sorella Simona, si è dedicata anche alla regia, dirigendo il film Parole e baci.

La vita privata

Rossella, oltre a Simona, ha altre due sorelle, Fiamma e Giuppy, anche loro professionalmente attive nell’ambito del doppiaggio. La Izzo ha inoltre tre figli: Giulia e Myriam, le quali lavorano entrambe nel mondo del doppiaggio e il più piccolo della famiglia, Gianmario, il quale è oggi un tecnico degli effetti speciali.

Nel 2017 Rossella è diventata nonna del piccolo Jacques. Il bimbo è nato dall’unione della figlia Myriam con il compagno Quentin Kammermann.