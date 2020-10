Le misure della manovra anti-Covid da 40miliardi: cosa c’è da sapere

Da luglio 2021 al via la manovra anti-Covid da 40 miliardi. Tra le misure troviamo: proroga cassa integrazione, assegno unico per i figli, stop alle cartelle esattoriali e aiuti ai settori più colpiti.

Il Consiglio dei ministri ha adottato importanti provvedimenti, puntando anche all’espansione fiscale. Stiamo parlando dell’approvazione del disegno di legge con il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Queste manovre vogliono continuare a tutelare la salute della popolazione e a dare stabilità all’economia. Si vuole anche rilanciare quest’ultimo ambito intervenendo su fisco, investimenti, scuola e cultura.

Vediamo la manovra anti-Covid più nel dettaglio

Per la sanità si parla di circa 4miliardi di euro. Il sostegno al personale medico e infermieristico si tradurrà nell’assunzione di 30.000 figure per tutto il periodo emergenziale. Si prevede anche un fondo destinato all’acquisto di vaccini. Per il Covid invece si aggiungerà un miliardo di euro al Fondo Sanitario Nazionale.

Parlando invece di sostegno all’economia, 8miliardi di euro annui saranno destinati alla riforma fiscale. Viene anche istituito un fondo pari a 4miliardi per i settori più colpiti. In ambito lavorativo ci saranno altri finanziamenti per il Cig Covid e la gratuità della Cassa per perdite oltre un certo valore.

Le proroghe riguarderanno anche Ape Social, Opzione Donna, attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e il periodo in cui si decade dalla reiterazione con il mancato pagamento di 10 rate (invece di 5). I finanziamenti e gli incentivi riguarderanno anche scuole e università, con conseguenti assunzioni e rinnovamenti di edilizia scolastica.