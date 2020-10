Sergio Assisi parla del futuro dell’amatissima fiction “L’Allieva”, con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, arrivata alla terza stagione. Sarà anche l’ultima?

L’attore napoletano Sergio Assisi parlata del futuro de “L’Allieva 3”, la fortunata fiction targata Rai1, con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, nei panni di un tenebroso medico legale e la sua allieva specializzanda, arrivata alla terza stagione ma che potrebbe non avere un seguito…

Le parole dell’attore

In una recente intervista a Tele Sette, l’attore napoletano Sergio Assisi ha dichiarato che la terza stagione della fiction potrebbe anche essere l’ultima e la storia d’amore tribolata tra Alice Allevi e il medico legale Claudio Conforti rischia di fermarsi qui.

Sergio Assisi ha poi confessato la difficoltà di intepretare il fratello di Claudio, Giacomo Conforti, e di entrare sul set di una fiction così seguita alla terza, e forse ultima, stagione: “L’Allieva è molto amata e l’ho fatta con piacere anche se, non lo nascondo, entrare come comprimario in una serie alla sua terza e, per giunta, ultima stagione non è proprio il massimo”, ha detto Assisi, che si è detto felice del clima sul set e con il resto del cast.

“È la mia sorte: faccio film secchi o entro alla fine di una serie. Mai che prenda una linea fortunata da 20 stagioni. Insomma, non sono l’uomo delle serie tv e, da sempre, mi prendo in giro da solo” scherza l’attore napoletano, rispondendo all’ipotesi di una quarta stagione in cui Giacomo Conforti spodesta il fratello protagonista Claudio, intepretato da Lino Guanciale.

In realtà, Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale hanno poi delegato la decisione dell’esistenza o meno di una quarta stagione de “L’Allieva” agli autori della fiction, anche perché gli impegni di entrambi i protagonsiti, e dello stesso Assisi, sono molteplici, sia lavorativi che personali: la Mastronardi ha confessato infatti di voler diventare mamma e sposare il compagno Ross McCall.

