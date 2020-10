Un giovane influencer ucraino è morto di Coronavirus in ospedale. Fino a poco tempo prima era convinto che il virus fosse una bufala.

Un allenatore di fitness e influencer convinto che il Covid non esistesse è morto dopo aver contratto il virus durante un viaggio in Turchia. Dmitriy Stuzhuk, 33 anni, era stato dimesso dall’ospedale della sua città nativa in Ucraina, ma è stato ricoverato d’urgenza poche ore dopo e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Dopo essersi ammalato, l’influencer aveva scritto ai suoi fan: “Voglio condividere come mi sono ammalato e avvertire tutti con forza. Sono stato uno di quelli che pensava che il Covid non esistesse, finché non mi sono ammalato”. La sua ex moglie Sofia Stuzhuk, madre dei suoi tre figli, ha annunciato la sua morte spiegando che il Covid ha scatenato nell’uomo complicazioni cardiache.

Influencer trentenne muore di Coronavirus, la storia raccontata sui social

Dmitriy si era svegliato in Turchia con il collo gonfio e difficoltà respiratorie, lo aveva spiegato lui stesso in un post pubblicato su Instagram. Tornato in Ucraina è risultato positivo al test ed è stato ricoverato in ospedale. “L’ospedale è completamente pieno di persone, alcune delle quali sono in cura nei corridoi”, ha postato. Dopo otto giorni gli è stato permesso di lasciare l’ospedale e tornare a casa, e dopo i primi giorni trascorsi in apparente tranquillità le sue condizioni sono peggiorate ed è stato ricoverato di nuovo. Sofia, che ha cinque milioni di seguaci, ha scritto online: “Dmitriy aveva problemi al sistema cardiovascolare. Il suo cuore non ce la fa. Il suo stato è estremamente grave. Nessuno può farci niente. Ho fatto tutto quello che potevo perché il padre dei miei tre figli vivesse, ma nulla dipende più da me”. Dopo poche ore Sofia ha annunciato la morte dell’ex marito. La coppia aveva tre figli: David, Lola e Olivia. Il più piccolo ha solo nove mesi.

