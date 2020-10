Fabrizio Corona ha due fratelli: chi sono Federico e Francesco. Secondo di tre figli, Fabrizio ha un rapporto molto diverso con i suoi due fratelli. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro.





Forse non tutti sanno che l’ex re dei paparazzi ha due fratelli, Federico e Francesco. Molto diverso è il rapporto che Fabrizio ha con l’uno e con l’altro. Scopriamo di più sul loro conto, andando a svelare alcuni aspetti delle loro carriere e delle loro vite private.

Fabrizio Corona ha due fratelli: chi sono Federico e Francesco e qual è il loro rapporto con l’ex re dei paparazzi

Forse non tutti sanno che Fabrizio è il secondo di tre fratelli. Il più grande è Francesco, mentre il più piccolo, di ben 14 anni più giovane del secondo, è Federico. I tre mostrano di somigliarsi molto nell’aspetto ma le loro strade sono molto diverse. Diverso è inoltre il rapporto che Corona ha con l’uno e con l’altro.

Il rapporto senz’altro più stretto è quello che Fabrizio ha con il più piccolo dei suoi fratelli, ovvero con Federico. Quest’ultimo ha 14 anni in meno del fratello maggiore, ha quindi 32 anni e alcune voci gli hanno attribuito in passato una storia sentimentale con la sorella di Belen Rodriguez, ovvero con Cecilia. Anche se la notizia non è mai stata confermata.

Per quanto riguarda la sua carriera professionale, Federico, seguendo le orme paterne, è dall’età di 24 anni giornalista, prevalentemente specializzato nel settore web. Ha lavorato per alcune importanti testate, tra cui Il Fatto Quotidiano, Panorama e Sportmediaset. Federico e Fabrizio sono molto legati, tanto da lavorare alcune volte insieme, come nel caso del libro che i due hanno scritto a quattro mani, “Mea culpa. Voglio che mio figlio sia orgoglioso di me” e della testata di gossip, Lover, che i due hanno co-diretto.

Molto diverso è invece il rapporto che Fabrizio ha con il più grande dei fratelli, ovvero Francesco. Molto riservato, Francesco vive la sua vita lontana dai riflettori. Di professione è videomaker e alcuni anni fa, durante un’intervista, Fabrizio sottolineò quanto fosse distante da lui.