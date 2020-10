Fabrizio Corona figlio di un grande giornalista: chi era Vittorio Corona

Vittorio Corona è stato un famoso giornalista italiano, collaboratore tra l’altro di Novella 2000, Grazia, Studio aperto e La Voce. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tale padre tale figlio, dice il proverbio. Ma il caso di Vittorio e Fabrizio Corona sembra fare eccezione. I due sono diventati famosi per motivi assai diversi, come diversi erano il carattere, la personalità e lo stile del grande giornalista in confronto a quelli dell’ex Re dei Paparazzi. Conosciamo più da vicino Vittorio Corona uomo e professionista.

Ritratto di Vittorio Corona

Vittorio Corona nacque ad Aci Castello (Catania) nel 1947 da un altro giornalista, Aurelio Corona, capocronista del quotidiano La Sicilia. Ed è proprio in quel giornale che avviò la sua carriera. Trasferitosi ben presto a Milano, Vittorio Corona lavorò come caporedattore di Novella 2000 e poi come vicedirettore del settimanale Annabella, diventando successivamente il direttore di Grazia. Dopo essere tornato in Sicilia per un breve periodo alla direzione dell’emittente privata Telecolor, entrò in Rai e curò la fondazione dei mensili Moda e King, dei quali assunse anche la direzione.

Nel 1992 passò a Mediaset, dove venne chiamato a dare nuova veste al programma Studio aperto. Grazie alle sue idee furono introdotti nel format fotomontaggio, satira e partecipazione dei telespettatori da casa tramite chiamate e fax. Nel 1994 Vittorio Corona fu direttore artistico e poi vicedirettore della nuova testata fondata da Indro Montanelli, La Voce. Padre di Fabrizio, Federico e Francesco, il giornalista morì a Milano nel 2007 a soli 59 anni, dopo tre anni e mezzo di lotta contro il cancro.

