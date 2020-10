Divino Otelma ha due lauree: la sua vita segreta come Marco Belelli

Lo abbiamo visto recentemente partecipare all’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su Divino Otelma.

Lo conoscono tutti come Divino Otelma. L’uomo, però, si chiama in realtà Marco Amleto Belelli. Quello che molti non sanno è che ha vissuto parte della sua vita all’insegna della cultura, possiede infatti numerose lauree. Leggiamo allora chi è davvero Marco e che cosa fa nella vita.

Leggi anche->Divino Otelma denuncia Francesca Cipriani: cosa gli ha fatto | VIDEO

Marco Amleto Belelli è nato a Genova il giorno 8 Maggio 1949, sotto il segno del Toro. Oggi ha dunque 71 anni. Dell’uomo si conoscono anche il peso e l’altezza attuali, rispettivamente di 75 chili e 1 metro e 70 centimetri. La sua professione odierna è quella del personaggio televisivo, ruolo che ricopre sotto il nome d’arte di Divino Otelma, conosciuto oramai da praticamente tutta la penisola italiana.

Leggi anche->Il Divino Otelma contro Roberta Bruzzone: “Lei è una fallita!”

Il Divino ha dedicato parte della sua vita agli studi, inizialmente lontano dalle telecamere. Durante l’adolescenza ha frequentato a Genova il Liceo Classico Cristoforo Colombo. Conseguito il diploma, si è nel 1965 iscritto alla Giovane Italia, e nel 1967 alla Democrazia Cristiana, diventando addirittura delegato giovanile della sezione De Gasperi ed , in seguito, consigliere di quartiere. Sempre nello stesso periodo, ha ricoperto il ruolo di presidente provinciale e consigliere nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori di Genova.

Leggi anche->Isola dei Famosi, il Divino Otelma perde le staffe: “Brutta vipera comunista” – VIDEO

Attraverso molti sacrifici, il Divino ha conseguito nel 1975 una prima laurea in Scienze Politiche, meritandosi anche una borsa di studio nella città di Milano. La carriera da studente non è però giunta al termine per lui dopo tale traguardo. L’uomo infatti si è laureato per la seconda volta in Storia non molto tempo dopo. Non si è però arrestato, e durante il corso degli anni è arrivato a conseguire ben 6 lauree.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vita privata e carriera del Divino Otelma

Belelli è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata. Della sua vita sentimentale infatti non si conosce praticamente nulla. Molti sostengono che l’uomo sia sposato e abbia dei figli, ma la teoria è stata più volte smentita.

Attualmente compare in televisione ricoprendo le vesti del Divino Otelma, apparso sul grande schermo nel 1977 sotto le spoglie di mago. Il Divino sostiene di essere la reincarnazione di Dio, motivo per il quale si riferisce a sé stesso usando il plurale. L’uomo, che sostiene e racconta di essere stato in precedenza sacerdote d’Atlantide, faraone donna d’Egitto, e sacerdote romano, ha partecipato a numerosi talent e trasmissioni italiane. Tre i più famosi ricordiamo Odiens, Porta a Porta, Maurizio Costanzo Show, e l’Isola dei Famosi.