In Lombardia continua a salire il numero di morti a causa del Coronavirus (+21), con 2.975 nuovi positivi e 122 ricoveri nelle ultime 24 ore.

Il bollettino del 18 ottobre conferma la gravità dell’emergenza Coronavirus in Lombardia. Sono ben 2.975 i nuovi casi di Coronavirus registrati nell’ultima giornata in regione, a fronte di un aumento di +30.981 tamponi (ieri erano +29.053). Il numero delle vittime è di 21, poco meno del doppio rispetto ai 13 di ieri. Secondo le anticipazioni fornite dal Corriere della Sera, le unità di terapia intensiva sono ancora in aumento: +14, per un totale di 110 pazienti. Cresce ancora il numero dei ricoverati: +122. E la crescita dei casi è marcata anche nella provincia di Milano: +1.463, contro i +1.388 di ieri.

La Lombardia (e l’Italia) ancora nella morsa del Coronavirus

E’ anche tenendo conto di questi numeri che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrerà in serata i nuovi provvedimenti del governo per fronteggiare la seconda ondata del Coronavirus. Il Consiglio dei ministri di ieri notte non ha ancora sciolto tutti i dubbi in merito alle misure da adottare per contenere la diffusione della pandemia: si resta divisi tra chi vorrebbe imprimere una stretta drastica e chi, come lo stesso premier, ritiene che si debba procedere con una moderazione e cautela per non danneggiare in modo eccessivo il Paese già provato dal lockdown dei mesi scorsi, soprattutto a livello economico. Al momento è in corso un incontro governo-Regioni convocato dal ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia.

