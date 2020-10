Conferenza stampa Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm: tutti in dettagli in diretta. Video live e riepilogo dettagliato di tutte le misure prese dal Governo.

C’è grande attesa per le parole del premier Giuseppe Conte che avrebbe dovuto parlare intorno alle ore 18.00. La conferenza stampa è stata poi spostata alle ore 20.00. Il Presidente del Consiglio presenta il nuovo Dpcm con le misure urgenti in materia di contrasto al Coronavirus.

DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA DI GIUSEPPE CONTE –> dalle ore 20.00

ULTIMI AGGIORNAMENTI COVID E NUOVO DPCM –>

Da quanto si apprende il nuovo Dpcm imporrà alla pubblica amministrazione lo smart working al 75 per cento e questa regola verrà raccomandata anche alle aziende private. Il decreto sospenderà poi anche le riunioni in presenza.

Deciso lo stop a sagre e fiere locali. Per i bar, i pub e altri locali viene anticipato dalle 18 si potrà servire solo ai tavoli, mentre per i ristoranti la chiusura è fissata a mezzanotte.

Walter Bergamaschi, direttore generale dell'Ats di Milano: " Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in costante crescita anche i casi positivi. La situazione è critica in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella Città metropolitana. Occorre l'aiuto di tutti i cittadini per fermare la corsa del virus

ULTIMO BOLLETTINO: In Italia si sono registrati altri 11.705 casi di coronavirus, a fronte di 146.541 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 69 (36.543 da inizio pandemia), in aumento rispetto a sabato quando se ne erano registrate 47. Sono +45 le terapie intensive. I guariti sono stati, invece, 2.334

Nuovo Dpcm, le misure ipotizzate nelle ultime ore

Secondo alcune fonti citate dall’agenzia di stampa nazionale Ansa niente “chiusura” per parrucchieri e centri estetici, mentre è ancora in corso di valutazione il caso delle palestre. In arrivo nel Dpcm una nuova stretta allo sport, con allo studio varie misure per contrastare l’emergenza Coronavirus. “Se guardo i numeri degli altri Paesi le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare a quei livelli” ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante il vertice governo-Regioni in vista della nuova stretta per arginare l’aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. “L’idea di base è l’irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali perché abbiamo necessità di limitare i contagi”.