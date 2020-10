Chi è Jane Fonda: carriera, vita privata e curiosità sull’attrice

Jane Fonda è una delle attrici più celebri del cinema, divenuta addirittura in gioventù un sex symbol. Leggiamo insieme chi è la donna.

La conoscono tutti all’interno del mondo dello spettacolo. È la splendida Jane Fonda, attrice statunitense di successo. La donna, sex symbol durante i suoi anni d’oro, continua a stupire e attirare l’attenzione su di sé. Scopriamo allora tutto ciò che c’è da sapere su di lei e sulla sua strabiliante carriera.

Jane è nata a New York il 21 Dicembre 1937, sotto il segno del Sagittario. La donna ha dunque oggi 83 anni. I suoi genitori furono il celebre attore Henry Fonda e la bellissima Frances Seymour Brokaw, che si suicidò quando Jane aveva soltanto 12 anni.

Le intenzioni di Jane non furono chiare sin da subito. La donna infatti non ebbe inizialmente l’idea di seguire il sentiero battuto dal padre. Studiò infatti in Europa per diventare modella, riscuotendo un discreto successo. Il sogno di diventare attrice bussò alle sue porte soltanto dopo un po’, e lei si gettò a capofitto nell’impresa. Jane iniziò dunque a studiare presso l’Actors Studio, pronta a emergere nel mondo dello spettacolo.

La sua pellicola d’esordio fu a soltanto 23 anni, dal titolo In punta di piedi. Da quel momento in poi il nome della donna iniziò a farsi largo all’interno del cinema, e Jane prese parte a numerose commedie e film drammatici. Tra i titoli più celebri ricordiamo Anime sporche, La caccia, Tutti i mercoledì, e A piedi nudi nel parco. Nel 1968, con il film Barbarella, conquistò l’etichetta di sex symbol, un cartellino che presto le andò stretto. Proprio per questo iniziò ad impegnarsi politicamente come attivista. Durante il corso degli Anni ’70 ha conquistato anche un Oscar come Migliore Attrice, e qualche anno dopo è riuscita a vincere il secondo.

Jane Fonda: curiosità e vita privata

Jane Fonda è passata attraverso numerosi matrimoni. La donna infatti si è legata sentimentalmente a molti uomini, spesso celebri e potenti. Il primo matrimonio fu nel 1965, con il regista Roger Vadim, che le regalerà la prima figlia Vanessa. In seguito alla separazione sposò Tom Hayden, dando alla luce Troy Garity, ed adottando la bimba Mary Luana Williams. Ma la vita sentimentale della donna non è finita qui. Dopo un ulteriore divorzio, nel 1991 convolò a nozze con Ted Turner, ed il matrimonio durò fino agli anni 2000. Una liason sentimentale la ebbe anche con il produttore Richard Perry, più precisamente dal 2009 al 2017.