Antonio Ricci ricoverato in ospedale, ha il Coronavirus

Antonio Ricci, il papà del tg satirico “Striscia la Notizia”, è stato ricoverato in ospedale. E’ positivo al Coronavirus, vediamo quali sono le sue condizioni.

Antonio Ricci, di anni 70, è stato ricoverato all’ospedale di Albenga, in Liguria. A darne la conferma sono alcuni parenti dell’autore televisivo, originario proprio del territorio ligure. Il papà del famosissimo tg satirico “Striscia la Notizia” sembra che abbia preso una decisione difficile.

LEGGI ANCHE -> Striscia la Notizia, il tragico lutto: l’annuncio straziante sui social

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi rifatta? Striscia la Notizia mostra a tutti la verità

L’autore televisivo Antonio Ricci ha deciso di farsi ricoverare al “Santa Maria di Misericordia” per ragioni precauzionali: una decisione complicata sia per lui che per la sua famiglia, ma concordata con il personale medico. Secondo coloro a conoscenza dei fatti, l’autore sarebbe già in contatto con Matteo Bassetti, il responsabile del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova, un ospedale presso il quale Ricci potrebbe chiedere il trasferimento per ulteriori accertamenti. Nonostante i problemi di salute, il tg satirico da lui ideato continuerà ad andare in onda ogni sera su Canale 5 con i conduttori Ficarra e Picone. Il programma è stato tra i pochi a non fermarsi durante la quarantena, infatti è andato regolarmente in onda con la conduzione di Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

LEGGI ANCHE -> Striscia la notizia contro Fazio e Littizzetto: “Insultarono la Botteri” | VIDEO

Antonio Ricci, positivo al Covid-19

Nato nel 1950, Antonio Ricci è uno dei più talentuosi autori televisivi dl panorama italiano. Oltre all’ideazione di “Striscia la Notizia“, non si possono non menzionare format cult come “Drive In” e “Cultura Moderna” nella sua carriera. Della sua vita privata, invece, l’autore è sempre stato molto geloso e l’ha tenuta al riparo dai riflettori. E’ sposato da molti anni con Silvia Arnaud, una manager e amministratrice, con la quale ha avuto tre figlie che ormai sono grandi: Francesca, Vittoria e Alessandra.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

E’ stata proprio la famiglia dell’autore a dare l’annuncio che Ricci è risultato positivo al Coronavirus. Le sue condizioni, al momento, sembrano essere stabili e l’autore televisivo non sembra presentare una sintomatologia grave. La sigla della nuova edizione del tg satirico è dedicata proprio alla pandemia: “Sì, lo scorso anno siamo sembrati profetici dedicando l’edizione alla Resilienza, con quello che è successo. Ma l’insofferenza, alla mascherina, al distanziamento, al tempo perso per seguire le nuove norme, è invece il senso stesso dell’oggi”, ha spiegato l’autore qualche tempo fa.