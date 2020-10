Alba Parietti, il triste ricordo per Luana: morta da 14 anni

Alba Parietti ha ricordato in un triste post la ex nuora Luana, scomparsa da 14 anni. Anche il figlio, Francesco Oppini, l’ha ricordata nella Casa del GF Vip.

Alba Parietti ha scelto di ricordare in un triste post condiviso su Instagram, la scomparsa di una persona cara per lei e per suo figlio Francesco Oppini, che è isolato nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

Come fa sapere Alba Parietti, nella giornata di ieri ricorreva l’anniversario della morte di Luana, l’ex fidanzata del figlio Francesco Oppini. La giovane ha perso la vita nel lontano 2006, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, in un tragico incidente automobilistico all’età di 24 anni. La showgirl fa sapere in un altro post condiviso sui social, che questo per la loro famiglia è un mese difficile: “Il mese di ottobre è una tragedia ogni anno. Troppe perdite incolmabili, improvvise, troppi ricordi tristi e angoscianti“. Il riferimento è per Luana e per la nonna di Oppini.

Alba Parietti, Francesco ricorda sempre Luana

“Ciao Luana, sono passati 14 anni ma non abbiamo mai passato un giorno senza averti nei nostri pensieri nei nostri ricordi più cari. Ora tu sei un angelo abbracciato alla tua adorata mamma Franca e i nostri cuori sanno sempre dove trovarti“, così scrive Alba Parietti su Instagram, ricordando l’ex nuora scomparsa prematuramente. Anche all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, per Francesco Oppini sono state giornate difficili: sia in seguito alla litigata con Tommaso Zorzi, sia per il ricordo presente della giovane.

“Lei era vita e quando una persona è vita non conosce la morte”, queste le parole di Francesco per l’ex fidanzata Luana. “Un dolore troppo forte… Se sono quello che sono lo devo a lei”, ha continuato in una serie di confidenze rivolte ai suoi coinquilini nella Casa del “GF Vip“.