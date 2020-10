Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus tra i calciatori e gli staff dei club di Serie A: positivo anche Denis Dragus del Crotone.

Giunta poco fa con un comunicato ufficiale del Football Club Crotone, la notizia che il calciatore rumeno Denis Dragus è risultato positivo al Coronavirus. Il giovane attaccante della squadra calabra aveva appena fatto ritorno dagli impegni con la nazionale under 21 del suo Paese. Prima del test molecolare era stato sottoposto al test sierologico al quale era risultato negativo. Il tampone naso-faringeo, però, ha dato esito contrario ed ora il calciatore è stato posto in isolamento fiduciario. A quanto pare avrebbe sviluppato sintomi lievi.

Il resto dei tesserati del Crotone è stato sottoposto al test molecolare ed è risultato negativo. In osservazione delle normative vigenti, in ogni caso, tutti quanti sono stati posti in isolamento fiduciario e non potranno avere contatti con l’esterno. I calciatori negativi, in ogni caso, continueranno a lavorare e, se l’ultimo giro di tamponi confermerà la negatività, scenderanno in campo contro la Juventus.

Serie A: nuovi contagi nel Parma e nel Torino

Non solo il Crotone si sta confrontando con nuovi casi di Covid-19. Qualche ora fa il Parma ha annunciato che i casi di positività sono saliti a 5 (fino a poco tempo fa erano solo 4). La società emiliana non ha condiviso l’identità del soggetto risultato positivo, ma ha specificato che il calciatore è asintomatico. Viene sottolineato anche che il resto del gruppo è risultato negativo e che se questo risultato verrà confermato prima della partita di domani, il Parma scenderà regolarmente in campo.

Anche al Torino sono stati riscontrati casi di positività al virus. Anche il club piemontese non ha rivelato l’identità dei tesserati ma ha specificato che non presentano sintomi: “I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”. Domani all’Olimpico viene ospitato il Cagliari.