Sampdoria Lazio Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Sampdoria e Lazio è l’anticipo della quarta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con la quarta giornata di campionato che si apre oggi e si prevede davvero ricca di sorprese, dopo la sosta per lasciare spazio alle Nazionali. Oggi pomeriggio alle ore 18.00 si affrontano in un match davvero interessante le compagini di Sampdoria e Lazio.

Leggi anche: Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta

In contemporanea si gioca il derby della Madunina tra Inter e Milan, intanto nel primo anticipo di questo sabato davvero entusiasmante di grande calcio il Napoli ha travolto per quattro a uno l’Atalanta, con doppietta di Lozano, gol di Politano e Osimhen, tutti nel primo tempo. Nella ripresa la rete della bandiera di Lammers.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Sampdoria Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova tra i padroni di casa della Sampdoria e la Lazio è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport (canale 253) e su Lazio Style Channel (233), canale tematico biancoceleste. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Le due squadre si sono affrontate 108 volte in Serie A e il bilancio sorride ai biancocelesti, che possono vantare 51 vittorie, 26 sconfitte e 31 pareggi. Anche in trasferta ha fatto meglio la Lazio che ha vinto 19 volte contro le 18 dei blucerchiati. Il primo confronto assoluto tra i due club si disputó in Serie A nella stagione 1946/47: vinse quattro a zero la Lazio.

Sampdoria e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Ranieri e Inzaghi hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Caicedo, Correa.