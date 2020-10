Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 17 Ottobre

Ecco a voi tutte le anticipazioni e gli ospiti che andranno in onda oggi, sabato 17 Ottobre, nella puntata di Verissimo.

Oggi, sabato 17 Ottobre 2020, andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 16:00, Verissimo. Silvia Toffanin è pronta a dilettare il suo pubblico e ad ascoltare le più disparate storie. Scopriamo insieme il nome di tutti gli ospiti e tutte le anticipazioni della giornata.

Da Demet Özdemir a Federica Panicucci, sembra proprio che oggi ne vedremo delle belle durante il corso dell’intera trasmissione. Alcuni programmi come ad esempio Temptation Island e Tu sì que vales saranno chiamati in causa, ed anche gli argomenti più scottanti dell’ultima settimana troveranno il loro posto.

La prima sorpresa della puntata di oggi sarà senza dubbio la splendida attrice turca Demet Özdemir, per la prima volta in Italia. LA donna è celebre soprattutto per il ruolo di Sanem Aydin, che ha interpretato nella serie televisiva Daydreamer.

Oltre all’attrice, anche Federica Panicucci farà il suo ingresso all’interno dello studio di Verissimo. Durante la messa in onda, la donna aprirà il suo cuore di fronte alla Toffanin e a tutto il pubblico, raccontando della sua autobiografia, Il coraggio di essere felici. Il libro sarà disponibile in libreria nei prossimi giorni.

Faranno il loro ingresso, direttamente da Tu sì que vales, anche Gerry Scotty e Rudy Zerby, che porteranno sicuramente allegria all’interno dello studio.

In pista scenderanno anche Manila Lazzaro ed il suo compagno Lorenzo Amoruso, usciti da poco dall’ultima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni più seguito d’Italia.

Verissimo, anticipazioni di oggi: Eva Grimaldi e la storia con Garko

Uno degli ospiti più attesi di oggi, sabato 17 Ottobre 2020, all’interno dello studio della Toffanin, è di sicuro Eva Grimaldi. Il nome della donna è stato chiamato in causa innumerevoli volte negli ultimi tempi, soprattutto dopo il coming out del suo ex Gabriel Garko. Durante un’attesissima intervista, oggi la Grimaldi rivelerà finalmente tutta la verità in merito alla chiacchieratissima situazione.