Napoli Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Napoli e Atalanta è l’anticipo della quarta giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Serie A TIM con la quarta giornata di campionato che si apre oggi e si prevede davvero ricca di sorprese, dopo la sosta per lasciare spazio alle Nazionali. Oggi pomeriggio alle ore 15.00 si affrontano in un match davvero interessante le compagini di Napoli e Atalanta.

Le due squadre hanno in testa un solo obiettivo minimo: la qualificazione alla prossima Champions League. Per i partenopei, dopo la stagione in chiaro scuro appena trascorsa, sarebbe un graditissimo ritorno, invece gli orobici continuano a sognare dopo il bel campionato appena lasciato alle spalle.

Precedenti di Napoli Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio al San Paolo di Napoli tra i padroni di casa e l’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sfida numero 99 tra le due squadre in Serie A, di queste 49 si sono giocate al San Paolo di Napoli e i precedenti in casa partenopea dicono: 33 vittorie della formazione di casa, con 10 pareggi e sei sconfitte. Da tre anni però la formazione partenopea non batte l’Atalanta: il 27 agosto 2017 finì tre a uno appannaggio della squadra di casa.

Napoli e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Gasperini hanno completato le loro scelte in vista del match di oggi pomeriggio. Queste le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini